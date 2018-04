Duitse zeemijn in Markermeer tot ontploffing gebracht

De 600 kilo zware zeemijn die eind januari bij baggerwerkzaamheden in het IJ werd ontdekt, is rond het middaguur in het Markermeer tot ontploffing gebracht.

De Explosieven Opruimingsdienst heeft de Duitse mijn vanochtend eerst onder water behandeld, op een paar honderd meter afstand van het Java-eiland. Dit was nodig omdat het explosief met 600 kilo hexaniet, wat gelijk staat aan ruim 900 kilo TNT, veilig te verplaatsen.

Het projectiel is onder begeleiding van de politie en Rijkswaterstaat met een marineschip naar het Markermeer overgebracht. De Oranjesluizen, Schellingwouderbrug en Zeeburgertunnel werden tijdens het transport tijdelijk gesloten. Scheepvaartverkeer mocht niet passeren, jachthavens op de route werden gesloten en het vliegverkeer werd tijdens de ontploffing omgeleid.

De procedure ging vanwege het goede weer volgens defensie sneller dan gedacht. Tijdens de ontploffing lag het explosief 3,5 kilometer verwijderd van de begeleidende schepen en 4 kilometer van het scheepvaartverkeer.