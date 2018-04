Bosbus verdwijnt uit Amsterdamse Bos wegens te weinig animo

Ondanks diverse pogingen van verschillende ondernemers is het niet gelukt de Bosbus rendabel te maken. De elektrische bus reed van het voor- tot het najaar een ronde door het bos langs karakteristieke attracties, waaronder de geitenboerderij en de kinderbaden.

De Bosorganisatie betreurt dat de Bosbus verdwijnt, maar is het erover eens dat er geen verdere energie in het project wordt gestoken. Er werd te weinig van de bus gebruikgemaakt. 'Diverse ondernemers hebben geprobeerd om de bus rendabel te maken, maar dat is niet gelukt', vertelt perswoordvoerder Hinke Kappert van het Amsterdamse Bos.

'Door het schrappen van een nabije halte van de Connexxion-bus was het al lastiger om het bos met het openbaar vervoer te bereiken, dat wordt nu nog iets moeilijker met het verdwijnen van de bus die door het bos reed.'

Een rondje door het bos kostte twee euro per persoon. Een dagkaart, waarbij de hele dag kon worden in- en uitgestapt, kostte vijf euro.