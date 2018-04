Man schiet zichzelf per ongeluk neer in schietclub Centrum

Een man is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in een schietclub op de Lijnbaansgracht. De man volgde een schietinstructie niet goed op, waardoor hij zichzelf heeft neergeschoten.

Op foto's is te zien hoe het slachtoffer op een brancard naar een ziekenwagen gereden wordt. Hij was op dat moment aanspreekbaar. Over de aard van de verwondingen kan de politie geen uitspraken doen.

De man werd met een politie-escorte richting een ziekenhuis begeleid. Hoewel de politie uit gaat van een ongeluk, wordt wel onderzocht of de vergunningen van de club helemaal in orde zijn.