17-jarige Jelcy sinds gisteren vermist vanaf station Lelylaan

De 17-jarige Jelcy Chambliss wordt sinds gisteravond vermist. Ze is rond 19.00 uur voor het laatst gezien bij station Lelylaan in Nieuw-West. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Haar familie maakt zich grote zorgen.

Jelcy was op familiebezoek, maar is daarna niet thuisgekomen. Ze heeft een getint uiterlijk, donker haar tot op haar schouders en is 1,80 meter lang. Ze droeg een blauwe spijkerbroek, een donkerblauw bomberjack en lichtpaarse Nike-schoenen met roze logo.

Wie Jelcy heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de politie op 0800-6070.