OM eist tot 25 jaar cel in liquidatie-zaak Leiden met Amsterdamse link

25 jaar en 22 jaar cel heeft het Openbaar Ministerie (OM) geëist tegen de twee mannen die verdacht worden van de liquidatie van de Turks-Nederlandse Zeynel Er. Er werd op 14 juni 2016 doodgeschoten in Leiden, maar raakte in november 2015 al gewond bij een schietpartij in een kantoor in de Derkinderenstraat in Overtoomse Veld.

Een maand eerder werd in datzelfde kantoor advocaat Haydar Zengin doodgeschoten. Vermoedelijk had de schutter het gemunt op Zeynel Er, die ook in het kantoor werkte en werd Zengin het slachtoffer van een persoonsverwisseling.

'De maat is vol'

In de rechtbank in Den Haag werden de straffen tegen Zaandammer Leon N. (25) en Amsterdammer Mohammed H. (36) geëist, zo schrijft Het Parool. 'Er is van alles nodig om liquidatiegolven te stoppen, waaronder hoge straffen', aldus het OM. 'Uit eerdere uitspraken in de rest van het land is gebleken dat de maat vol is. Er dient één lijn te worden getrokken en het is tijd voor een signaal, ook in deze regio.'

Zeynel Er werd op klaarlichte met tientallen kogels om het leven gebracht, kinderen waren getuige van die schietpartij. De vluchtwagen werd later teruggevonden, met daarin een open jerrycan waaruit benzine was gelekt. Het OM denkt dat het in brand steken van de wagen mislukte. Daardoor kon er DNA-materiaal van beide mannen in het busje veiliggesteld worden. Ook vond de politie in de wagen onder meer twee handvuurwapens en het automatische wapen waarmee de liquidatie werd gepleegd.

Criminele milieu

Het OM denkt dat de mannen de liquidatie uitgevoerd hebben in ruil voor geld. Waarom Zeynel Er vermoord werd is nog steeds niet duidelijk. Volgens Het Parool deed hij mogelijk incasso's in het criminele milieu.