Brandje bij bouwmarkt in Duivendrecht

Bij een bouwmarkt in Duivendrecht is woensdagmiddag een brand uitgebroken. De brand werd naar aanleiding van de meldingen die de brandweer kreeg opgeschaald naar 'grote brand'. Bij aankomst bleek het echter mee te vallen.

De brand brak uit in de zaak aan de Molenkade. Volgens een woordvoerder ontstond de brand in de letters van de zaak op de gevel.

De situatie is onder controle en de brand werd al afgeschaald naar kleine brand.

De brandweer is uitgerukt naar een grote brand aan de Goedkoop in Duivendrecht. Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. https://t.co/1RvVlEy2QM