Vijftien jaar cel voor moord op schoonzus in Osdorp

De 42-jarige Houssine M. krijgt vijftien jaar celstraf opgelegd voor de moord op zijn schoonzus Karima Benkal Talid. Zij werd gewurgd na een gevecht met de dader, die vermoedelijk vooral in haar telefoon wilde kijken.

In mei 2016 werd ze dood gevonden in een wooncomplex voor vluchtelingen en asielzoekers aan de Jan van Zuthpenstraat in Osdorp. Daar woonde Karima samen met M., zijn vriendin Fatima R. en zijn twee broers.

De woonsituatie zou tot spanningen hebben geleid en tot ruzie in de familie. Dit liep behoorlijk uit de hand toen M. een keer alleen thuis was met Karima. Er ontstond een gevecht, waarbij M. zijn schoonzus zwaar heeft mishandeld. Daarna droeg hij haar van de trap en heeft hij zijn schoonzus vervolgens in het trappenhuis gewurgd.

Lees ook: Vermoorde Karima moest in Osdorp urenlang vechten voor leven



De vrouw heeft daarna nog een half uur voor haar leven gevochten, terwijl M. in de tussentijd zijn vriendin aan het bellen was. In eerste instantie werd gedacht dat de inmiddels 23-jarige Fatima R. ook betrokken was bij de moord. Tegen haar eiste het Openbaar Ministerie (OM) daarom vijf jaar celstraf.

Lees ook: Moord? Of uit de hand gelopen ruzie? Verdachten moord Osdorp voor de rechter

Maar omdat er niet is bewezen dat de twee een gezamenlijk plan hadden om Karima te vermoorden, heeft de rechter heeft R. vrijgesproken van moord. Wel krijgt ze een gevangenisstraf van vier maanden opgelegd vanwege het weggooien van bewijsmateriaal, waaronder bebloede kleding.

Chanteren voor 500 euro

M. en zijn vriendin hebben na de moord vermoedelijk nog geprobeerd om te vluchten naar het buitenland. De man nam namelijk contact op met zijn broers en vertelde hen dat Karima ergens op een boot was vastgebonden.

De locatie wilde M. alleen prijsgeven in ruil voor 500 euro, geld dat hij waarschijnlijk wilde gebruiken om de reis te betalen. Zijn broers kozen er daarentegen voor om hen nog op dezelfde avond af te leveren op het politiebureau.

Boos over telefoon

Sindsdien heeft M. zelf weinig losgelaten over de moord en zijn motieven. Wel lijkt het erop dat hij er vooral op uit was om in de telefoon van het slachtoffer te kunnen kijken. Daar zou informatie in staan waarover M. kwaad was geworden.

Lees ook: Vijftien jaar cel geëist voor moord op schoonzus Karima

De rechtbank zegt het 'zeer verontrustend' te vinden dat de man haar om 'zoiets onbeduidends om het leven heeft gebracht'. Daarnaast wil M. niet meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Daarom is hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, die gelijk is aan de eis van het Openbaar Ministerie.