In Amsterdam gehuurde Kia gebruikt voor Rotterdamse liquidatie

De politie is een buurtonderzoek op Zeeburg gestart in verband met de vondst van een vluchtauto die vorig jaar is gebruikt bij een liquidatie in Rotterdam. Ook in Diemen wordt er onderzoek gedaan.

De brandende vluchtauto, een Kia Rio werd vorig jaar in de nacht 3 op 4 september aangetroffen aan de Griend in Diemen. Justitie looft 20.000 euro uit aan de persoon met de gouden tip.

Liquidatie Ergin Başakçi

Door een trackingsysteem dat nauwkeurig bijhoudt waar de auto is geweest, weet de politie de exacte route die is afgelegd. Met de Kia, die in Amsterdam is gehuurd, wordt op 28 augustus mee naar Rotterdam gereden. Er worden tussenstops gemaakt op de IJburglaan en de Karwijzaaderf in Diemen.

In Rotterdam dient de Kia als tweede vluchtauto na de liquidatie van de 42-jarige Ergin Başakçi. Op die 28 augustus komen er ook nog twee Volkswagens in beeld, een witte Polo en een andere blauwe Volkswagen.

Dat is uit het onderzoek naar de reisbewegingen van de voertuigen in combinatie met de camerabeelden gebleken, zegt een woordvoeren in het programma Bureau 020.

In brand

Na de liquidatie wordt de auto geparkeerd op het Michaelplein in Duivendrecht om de volgende dag naar de Griend in Diemen verplaatst te worden. Daar wordt de Kia zaterdagnacht 3 september in brand gestoken.