GroenLinks over krakers We Are Here: 'Opvang is het belangrijkste'

Uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here zwerven nu al vijf jaar krakend door de stad. De vraag hoe er met deze groep om moet worden gegaan, houdt diverse politieke partijen bezig. De grootste partij, GroenLinks, pleit voor 24-uurs opvang en wil mogelijk ook gemeentelijk vastgoed aanbieden.

Onlangs kraakte We Are Here opnieuw een aantal panden, ditmaal in Oost. Rutger Groot Wassink (GroenLinks) verwacht dat zij hier minder noodzaak toe hebben als de bed-bad-broodvoorziening 24 uur lang duur, in plaats van 12 uur.

'De opvang is het belangrijkste, dan heb je niet alleen een pand maar ook echt begeleiding en andere faciliteiten', aldus Groot Wassink. Maar mocht deze regeling er niet voor zorgen dat We Are Here stopt met kraken, dan wil de partijleider ook naar andere oplossingen kijken. Bijvoorbeeld naar het beschikbaar stellen van vastgoed door de gemeente.

'Misdaad niet belonen'

De partijen VVD en Forum voor Democratie, die tot de oppositie veroordeeld zijn, denken heel anders over de maatregelen die Groot Wassink voorstelt. 'Kraken stopt als je het kraakverbod handhaaft', stelt FvD-fractievoorzitter Annabel Nanninga. Zij vindt het een 'totaal verkeerd gebaar als deze misdaad beloond wordt met dagopvang of het ter beschikking stellen van gemeentelijk vastgoed'.

Toch blijft het de vraag wat er met de bed-bad-broodvoorziening in de stad moet worden gedaan. Het kabinet is in principe wel voor basale opvang, maar benadrukt ook dat deze gericht moet blijven op terugkeer. Groot Wassink zegt zich daar altijd tegen verzet te hebben. 'Ik denk dat die voorwaarde maakt dat mensen zich niet melden en niet naar de opvang gaan.'

'Lief bedoelde hulpverlening'

Nanninga vraagt zich sowieso af 'wat deze groep per se in Amsterdam te zoeken heeft'. De plannen van Groot Wassink vindt ze vooral 'hele lief bedoelde hulpverlening', maar die kan de stad volgens haar niet 'eindeloos' verlenen.

Desalniettemin is GroenLinks nu eerst aan zet, als leider van de formatie. Tijdens gesprekken met PvdA, SP en D66 probeert de linkse partij tot een nieuw college te komen. 'Daarbij zal dit onderwerp zeker besproken worden. Maar ik onderhandel niet met u en zeker niet via televisie', aldus Groot Wassink tegen AT5.