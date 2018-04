Eerste Eurostar-trein vanuit Londen aangekomen op CS

Er werd eerder al een promotionele rit van Londen naar Centraal Station gedaan voor genodigden. Maar nu rijdt de Eurostar ook voor het 'gewone volk'. Vanmiddag kwam de eerste trein onder grote belangstelling aan.

Om 12.45 uur precies rolde de Eurostar met luid getoeter spoor 15 binnen. Volgens Mike Cooper, CEO van Eurostar zaten er 743 mensen aan boord van de trein. 'Ik heb met een aantal van de passagiers gesproken. Ze hadden allemaal verschillende redenen om hierheen te komen, maar ze vonden het allemaal erg spannend', zegt Cooper.

Een rit van Londen naar Amsterdam duurt iets minder dan drie uur en drie kwartier. Van CS naar de Britse hoofdstad duurt de reis een uur langer. Er moet namelijk op Brussel een controle door de douane plaatsvinden. Tot aan Brussel rijd je nog in de Thalys.

Volgens Roger van Boxtel van NS International moet de trein gaan concurreren met het vliegtuig. 'Met deze treinverbinding hebben we een geweldig alternatief voor het vliegen. Als het gaat om duurzaamheid, de kwaliteit, de luchtkwaliteit, de fijnstof. Het is bijna even concurrerend in prijs met vliegen ook.'