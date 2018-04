Fans met beperking voetballen een dagje samen met Ajax

Echt warm krijgt niemand het dit seizoen van Ajax. Maar dat is vandaag helemaal anders bij sportclub Only Friends in Noord. Ajax 1 speelde daar vanmiddag met en tegen jonge spelers met een beperking.

En dat betekent los van fanatiek voetballen, natuurlijk ook handtekeningen scoren. 'Het is erg mooi om de glimlach te zien op de gezichten van die kinderen. Ondanks dat sommigen een beperking hebben, kunnen ze toch zo'n plezier hebben. Dat is heel mooi om te zien' zegt Matthijs de Ligt.

Vooral Donny van de Beek trok veel aandacht van de jonge fans. 'Geweldig! Het is een hele goede speler.' Ook Joël Veltman wordt nog even kritisch aangesproken. 'Je hebt zondag een rode kaart gehad!', roept één van de kinderen. 'Ik was zelf ook boos om die rode kaart', zegt Veltman.