Weg bij Ransdorp al 20 jaar slecht onderhouden: 'Mensen rijden zo de sloot in'

De bewoners van Ransdorp klagen al 20 jaar over de slecht onderhouden Liergouw, de belangrijkste weg tussen Ransdorp en Holysloot. Toch doet de gemeente er nauwelijks iets aan. Daarom komen de dorpelingen nu in actie. 'Het is een drama', vat initiatiefnemer Wouter Sanders de situatie samen.

De Liergouw zit vol diepe kuilen, waardoor er onveilige situaties ontstaan en menig Randorper een lekke band krijgt. 'Mensen rijden gewoon de sloot in, omdat ze moeten uitwijken', vertelt Sanders.

En niet alleen automobilisten ervaren problemen, ook voor fietsers is de weg onaantrekkelijk. 'Mijn gehandicapte kleindochter woont daar, die durft hier niet eens langs te fietsen', vertelt een buurtbewoner. Bovendien moeten veel kinderen over de Liergouw om bij basisschool de Weidevogel te komen.

Bord met gedragsregels

De problemen zijn bekend bij de gemeente, die daarom een bord heeft geplaatst met gedragsregels voor het rijden. 'Het is heel mooi, zo'n bordje. Maar de gemeente heeft natuurlijk wel een zekere onderhoudsplicht', aldus Sanders.

Hij is daarom een petitie gestart en wil de handtekeningen aanbieden aan wethouder Litjens (VVD), in de hoop hem daarmee wakker te schudden. 'De wethouder moet zo langzamerhand maar eens luisteren.'

Een woordvoerder van wethouder Litjens laat aan AT5 weten de problemen te erkennen. In september besluit de gemeente of de Liergouw structureel wordt aangepakt.