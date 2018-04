Wat is de leukste school van Amsterdam?

Wat is de aller-, allerleukste middelbare school van Amsterdam? AT5 gaat het de komende weken uitzoeken in het nieuwe programma De Leukste School van Amsterdam!

Verschillende middelbare scholen openen hun deuren voor de kritische keuringsblik van presentator Earl. Samen met leerlingen van de school die hij bezoekt, onderwerpt hij het gebouw, de kantine én de concierge aan een diepgravende inspectie.

Race om de Likes

Welke school heeft de beste broodjes? Wat is de leukste docent? En hoeveel likes krijgen leerlingen voor hun school bij elkaar in de likerace?

We beginnen onze zoektocht op het Hubertus & Berkhoff.

