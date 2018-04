VU spant kort geding aan tegen krakers De Verrekijker

De Vrije Universiteit (VU) gaat een kort geding aanspannen tegen de studenten die De Verrekijker kraken. De studenten moesten gisteren het gebouwtje verlaten, maar hebben dat niet gedaan. 'Ze laten ons daarom geen andere keuze', aldus een woordvoerder.

De VU wil het gebouwtje sluiten omdat de Palestijnse Rasmea Odeh, die veroordeeld is voor een dodelijke bomaanslag in Israël, er op 27 februari in het geheim sprak. 'Daarmee hebben ze ons vertrouwen geschaad.'

Maar de studenten zijn niet van plan om het pand zomaar te verlaten. 'Ze moeten eerst een rechtszaak aanspannen tegen het feit dat we hier een sociaal centrum hebben voor de mensen die hier komen, die hier studeren en met elkaar in discussie gaan', zei student Charlie Ranzijn eerder tegen AT5.

Op een nette manier

En die rechtszaak komt er nu. Hoewel de VU nog steeds hoop heeft dat beide partijen er 'op een nette manier' uit kunnen komen, voelt de universiteit zich genoodzaakt om nu 'de juridische weg te gaan bewandelen'. De groep studenten heeft het ultimatum genegeerd en zou zich ook daarvoor al 'herhaaldelijk' niet aan afspraken hebben gehouden.

Dat ging dan vooral om afspraken omtrent geluidsoverlast. De geheime bijeenkomst met Odeh was wel echt de druppel. Zo werd de VU niet ingelicht over de lezing van de radicale spreker en zijn er regels over onder meer open toegang geschonden. 'Er zijn bijvoorbeeld journalisten geweerd.'

Volgens de woordvoerder is bovendien niet gebleken dat de studenten in de toekomst op een andere manier gaan handelen. Daarom wil de VU dat de ruimte weet in eigen beheer komt. 'De universiteit moet een prettige omgeving blijven voor alle studenten.'