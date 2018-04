Het is gelukt: Dries Roelvink verkoopt Paradiso uit

Ook na het 50 jarig-bestaan kan poptempel Paradiso hoogtepuntjes aan de lijst blijven toevoegen. De volgende staat dit najaar gepland, want dan zal Dries Roelvink voor een uitverkochte zaal zijn liedjes ten gehore brengen.

De zanger zelf maakte vandaag op Twitter bekend dat zijn concert op 10 september volledig is uitverkocht. Het feit dát de beste man er staat, verbaasde hem zelf al, zei hij eerder tegen AT5. 'Het is een onmogelijke droom die uitkomt.'

Bekend is Roelvink echter niet met de Paradiso. Hij kwam er vorig jaar pas voor het eerst. Maar toen werd hem wel meteen duidelijk dat hij hier moest en zou optreden. 'Ik kom hier nooit. Vorig jaar voor het eerst omdat er een plaat uitkwam, 'De parels van de Jordaan'. en toen was ik hier en dacht ik: mag dat ook? Kan dat ook hier?'

Dries is van plan om iets speciaals te doen in Paradiso. Hij wil namelijk een medley van Prince, Mick Jagger en David Bowie ten gehore brengen. Voordat de kaartverkoop startte had de zanger al vertrouwen dat het snel zou worden uitverkocht. 'Ik heb het twee jaar geleden gedaan in de Schouwburg van Amstelveen. En dat was ook binnen een uurtje uitverkocht. En dit is zo spraakmakend. Hier wel men mij wel zien.'