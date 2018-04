Droger in brand bij wasserette Vijzelstraat, vrouw gewond bij brand in West

Bij de wasserette Dutch Dry Cleaners in de Vijzelstraat is een droger in de brand gevlogen. In het Centrum reden trams 16 en 24 korte tijd om maar inmiddels rijden deze lijnen weer volgens de reguliere route.

De brandweer heeft de deur in moeten beuken om toegang te krijgen tot de wasserette en de brand te kunnen blussen. De eigenaar is momenteel ter plaatse om de zaak verder af te handelen.

Er zijn geen gewonden gevallen door de brand. Het oponthoud is vermoedelijk rond 23.00 uur weer voorbij.

Tram 16 en 24 rijden geleidelijk weer de eigen route. Houd rekening met vertraging. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) April 4, 2018

Brand in woning

Eerder op de avond was er ook een brand in een woning in West. De bewoonster van het pand aan de Wilhelminastraat heeft daarbij brandwonden opgelopen en is naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond in haar woonkamer, op twee hoog. De oorzaak ervan is nog onbekend.

Omdat de onderbuurvrouw en haar baby mogelijk rook hadden ingeademd, moest ook zij worden nagekeken door het ambulancepersoneel. Maar na een korte controle bleken ze niets te mankeren en konden ze weer terug naar huis.