Van Aartsen hekelt rol supermarkten tijdens Engeland-rellen: 'In gesprek met twee ketens'

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen gaat in gesprek met tenminste twee supermarktketens naar aanleiding van de onrust door rellende Engeland-supporters op de Wallen. Supermarkten in de binnenstad hadden extra bier ingeslagen om te verkopen aan de supporters.

Van Aartsen was hier niet blij mee, vertelde hij woensdagavond in de gemeenteraad. Hij zal het gesprek gaan voeren met twee supermarktketens. Welke dit zijn is niet bekend. Wel zijn de supers zelf ook geschrokken van het effect van de extra bierverkoop, meldde Van Aartsen. 'In de toekomst moeten dit soort taferelen niet meer mogelijk zijn.'

AT5 had eerder een interview met de hoofdcommissaris van de politie Pieter-Jaap Aalbersberg waarin hij zijn irritatie naar supermarkten uit. 'Er was een verdienmodel om eerst heel veel te verdienen aan deze 5000 man. Dan vervolgens zijn ze zo stomdronken en dan hebben we een probleem. Dat is de verkeerde kant, daar moeten we echt aan de voorkant maatregelen tegen nemen', zei Aalbersberg tijdens het interview. De burgemeester zei vanavond in de raad dat hij zich volledig achter zijn hoofdcommissaris schaart.

Wat Van Aartsen wil afspreken met de supers en of hij dat überhaupt van plan is, is niet bekend. Tijdens de onrust op de Wallen rond de interland Nederland - Engeland werden er 140 relschoppers opgepakt. Dit waren voor het grootste gedeelte Engeland-supporters. Er zaten enkele Nederlandse supporters bij.