Minister over liquidatie Reduan B.: 'Smerige uitwas van criminaliteit'

De oproepen volgden elkaar sinds het recente vuurwapengeweld in de stad snel op. Meer agenten, meer bevoegdheden, meer recherche, meer geld enzovoorts. De Tweede Kamer wilde nu ook weleens van minister Ferd Grapperhaus weten wat er te verwachten valt op korte en langere termijn.

Over één ding was iedereen het eens: vuurwapengeweld waarbij op klaarlichte dag voor het oog van schoolkinderen wordt geliquideerd, onschuldigen bij vergissing vermoord worden en nu dus ook buitenstaanders bewust als doelwit worden aangemerkt. Het moet stoppen.

'Onacceptabel'

'Ik ben ook nu weer geschokt over het laatste incident waarbij de broer van een kroongetuige is vermoord. Heel tragisch en schokkend voor de familie, volstrekt onacceptabel. Een smerige uitwas van criminaliteit', zei de minister van Justitie en Veiligheid. Hij kreeg woensdagavond van de fracties de één na de andere suggestie toegeworpen.

'Het voorkomen daarvan is moeilijk, politie en justitie doen zoveel mogelijk om het te stoppen. Het klopt dat veel capaciteit van de politie daar wordt ingezet, de ernstige gevolgen van het geweld rechtvaardigen die inzet ook.'

Het is geen geheim dat korpschef Pieter Jaap Aalbersberg minimaal 500 extra agenten erbij wil hebben in Amsterdam. 'Op nationaal niveau is er al veel geld toegezegd', zei Grapperhaus maar weer eens. 'Er gaat jaarlijks 267 miljoen euro extra naar de politie, en daar komt dit jaar nog eens 100 miljoen euro extra bij.'

Over die 100 miljoen zei Grapperhaus in februari dat het als een zogenaamd ondermijningsfonds bedoeld is. 'Dat is echt gericht op die criminaliteit waarbij misdadigers gewoon bruutweg in buurten zitten en mensen liquideren voor huizen, drugshandel en dergelijke', zei Grapperhaus destijds tegen AT5.

Effectiever en moderner

Extra agenten alleen lost weinig op, meent Grapperhaus. 'We kunnen niet alleen maar roepen dat er meer agenten bij moeten komen, meer rechercheurs. We moeten ons afvragen hoe we effectiever kunnen opsporen met modernere methoden.'

Deze week stemde de Kamer nog in met de verdubbeling van celstraf voor wapenbezit, het kabinet wil ook de straffen voor misdrijven in georganiseerd verband zwaarder straffen, zei Grapperhaus vanavond. 'Die strafmaat willen we verhogen van zes naar tien jaar.'

