Veel schade na brand in Turkse supermarkt in Slotermeer

Een brand die afgelopen nacht in een Turkse supermarkt woedde, heeft vermoedelijk veel schade veroorzaakt. Het pand van Unal Versmarkt, de supermarkt in Slotermeer, was lange tijd blootgesteld aan rook.

Door de rookontwikkeling moet waarschijnlijk al het etenswaar in de winkel worden weggegooid.

Volgens de brandweercommandant ter plaatse ontstond de brand in de supermarkt , maar waar precies is nog onduidelijk. Een misdrijf wordt uitgesloten omdat er geen sporen van een inbraak zijn aangetroffen.