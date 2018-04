'Arrestatie onbekende plantenkweker om moord Redouan wekt verbazing'

Een van de drie verdachten die is aangehouden voor de moord op Redouan, de broer van Mocromaffia-kroongetuige Nabil B., is een grote onbekende in het circuit. Niet alleen vrienden en familie zijn verbijsterd over de arrestatie van een 31-jarige tropische plantenkweker uit De Lier, ook de politie is verrast. Dat meldt Het Parool.

De geboren en getogen Westlander is aangehouden omdat zijn DNA-sporen op één van de gebruikte vuurwapens zijn aangetroffen. Die vuurwapens vond de politie vrijdagavond tijdens de arrestatie van een eerdere verdachte, de 41-jarige Shurandy 'Andy' S. Behalve S. is ook een 34-jarige Rijswijker aangehouden.

Maar de politie heeft moeite om de plantenkweker te linken aan de Mocromaffia. Het Parool sprak met een familielid, die een opzienbarende verklaring geeft over hoe het DNA van de tuinder toch opduikt in de moordzaak.

Het zou alles te maken hebben met een ongeval dat in februari gebeurde, waarbij een auto belandde in een sloot in de buurt van het bedrijf. De tuinder zou de inzittende geholpen hebben om zich te redden, maar die sloeg vervolgens op de vlucht.

