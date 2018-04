Fietser gewond bij eenzijdig ongeval in Kinkerstraat

Een fietser is vannacht rond 00.30 uur zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in de Kinkerstraat in West.

De man reed ter hoogte van de Nicolaas Beetsstraat tegen een paal. De man liep een flinke hoofdwond op en was niet aanspreekbaar. Omstanders belden de hulpdiensten, waarna twee ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen.

Volgens een politiewoordvoerder heeft de 46-jarige man vrij hard gefietst. Hij heeft de paal waarschijnlijk geraakt omdat hij een snorfietser wilde laten inhalen. Die snorfietser besloot vanwege de hoge snelheid van de fietser echter achter hem te blijven rijden.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is bloed bij het slachtoffer afgenomen om te zien of hij alcohol had gedronken. De uitslag van die test volgt over een paar dagen.