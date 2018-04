Leerlingen krijgen te horen naar welke middelbare school ze straks gaan

Groep 8-leerlingen in de stad krijgen vanmiddag te horen op welke middelbare school ze volgend schooljaar terechtkomen.

De duizenden kinderen hebben vooraf, vaak na het bezoeken van een aantal open dagen, een voorkeurslijst met twaalf middelbare scholen ingeleverd. Rond 13.00 uur kunnen ze inloggen op een speciale website en zien ze welke middelbare school het is geworden.

Een computer heeft elke leerling een lotnummer gegeven. Als het lotnummer aan de beurt is, wordt er gekeken of de school bovenaan de voorkeurslijst plek heeft. Is daar geen plek, dan wordt gekeken naar een school op de tweede plek. Als die vol is, wordt gekeken naar de derde voorkeur en dat gaat zo verder.

Vorig jaar werd 97,7 procent van de kinderen op een school uit hun top-3 keuze geplaatst. 85 procent van de kinderen kwam op de school van hun eerste keuze terecht. Later in de middag wordt bekend hoe de percentages dit jaar zijn.