'Kasper Dolberg keert terug in wedstrijdselectie na slepende voetblessure'

Ajax speelt zondag thuis tegen Heracles en de kans is groot dat spits Kapser Dolberg dan minimaal weer op de bank zit. De Deen raakte voor de winterstop geblesseerd en heeft sindsdien niet meer gespeeld.

In een wedstrijd tegen Willem II raakte de jonge Deen geblesseerd aan zijn voet. hij speelde die wedstrijd gewoon nog uit. Maar bij een latere medische check werd een scheurtje geconstateerd in een bandje van zijn middenvoet, zo meldde Ajax destijds.

Lees ook: Kasper Dolberg twee maanden uit de roulatie door voetblessure

Verlenging contract Huntelaar

Dolberg heeft deze week vrijwel de hele trainingen van maandag en woensdag doorlopen, schrijft De Telegraaf. Als een fysieke reactie uitblijft gaat trainer Ten Hag zondag mogelijk een beroep op hem doen.

In de tussentijd is Ajax ook druk met die andere spits: Klaas-Jan Huntelaar. Afgelopen zondag maakte hij de winnende tegen FC Groningen. Ajax zou zijn contract graag tot de zomer van 2019 willen verlengen. Volgens de krant zou er ook over een mogelijke rol in de staf van Ajax gesproken worden.