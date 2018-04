Straat in Bos en Lommer overstroomd door kapotte leiding

Op de Wiltzanghlaan in West is vanochtend een waterleiding gesprongen.

De straat stond hierdoor vanochtend helemaal onder water. 'Ik werd door brandweer weggestuurd dus ik kan niet bij m'n werk komen, parkeren of droog aan de goede kant van de straat komen', laat een bewoner aan AT5 weten. 'Dus dan maar weer een dagje thuiswerken.'

Waternet heeft het water inmiddels afgesloten en is bezig met herstelwerkzaamheden. De straat is voorlopig nog afgezet in verband met meerdere verzakkingen.

