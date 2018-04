Meeste miljoenen-optrekjes op Keizersgracht

Nergens in Nederland zijn zo veel miljoenen-optrekjes te vinden als op de Keizersgracht. Bijna de helft van de 1055 woningen is een bedrag van zeven cijfers waard. Dat berekende Calcasa, een databedrijf over de vastgoedmarkt.

Vorig jaar was de Keizersgracht ook al de duurste straat van Nederland. Toen berekende Calcasa dat alle huizen op de Keizersgracht - opgeteld 680 miljoen euro - net iets meer waard zijn dan alle huizen op Terschelling. Dit jaar is de Keizersgracht een stuk duurder geworden, in totaal zijn de huizen 1065 miljoen euro waard.

Niet alleen op de Keizersgracht zijn optrekjes van de gegoede burgerij te vinden. De tien straten met de meeste miljoenenwoningen bevinden zich allemaal binnen de ring. Op de tweede plek staat de Prinsengracht en op de derde de Valeriusstraat in Oud-Zuid.

Het aantal woningen met een pittig prijskaartje is de afgelopen jaren fors gestegen. In 2013 stonden in Nederland slechts 27.000 woningen met een waarde van meer dan een miljoen, dit jaar is dat aantal gestegen naar een record van 43.000 luxe-optrekjes.