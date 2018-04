Vrouw van duizenden euro's aan sieraden bestolen na bezoek Masters of LXRY

De politie is op zoek naar vier personen die verdacht worden van een auto-inbraak op maandag 11 december 2017, waarbij een groot bedrag aan sieraden is gestolen.

De bestuurster van de auto waarbij is ingebroken, was die dag naar de Masters of LXRY in de RAI geweest. Na afloop reed de vrouw naar een hotel aan de Apollolaan om te dineren. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw door de daders is gevolgd vanaf de RAI, zegt een woordvoerder van de politie in het AT5-programma Bureau 020.

In de auto lagen verschillende sieraden ter waarde van duizenden euro's. Ze had de sieraden bij de beurs gekocht.Toen de vrouw eventjes ging eten, leek het haar veiliger om de sieraden in een afgesloten koffer achter te laten in de auto.

De politie denkt dat er twee mannen en twee vrouwen bij de auto-inbraak betrokken zijn. Van de vrouwelijke verdachten zijn camerabeelden van het moment dat ze het hotel binnenlopen. De twee mannelijke verdachten zijn alleen buiten op de parkeerplaats vastgelegd door beveiligingscamera’s.