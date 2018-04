Cafébezoeker schoot terug in De Pijp: 'Hij moet een medaille krijgen'

Tijdens de schietpartij in de Van Ostadestraat in De Pijp, is door een cafébezoeker teruggeschoten.

Dat meldt Het Parool vandaag. Café Zuid werd in de nacht van zondag op maandag onder vuur genomen. De politie meldde eerst dat er twee mannen gewond waren geraakt, maar volgens de krant is er nog iemand in zijn hand geraakt. Dat is crimineel Omar E., die het doelwit van de schutter zou zijn geweest.

Lees ook: Burgemeester sluit per direct beide vannacht beschoten cafés

De cafébezoeker die terug schoot, zou het wapen volgens zijn advocaat weer van een dronken man hebben gehad. 'Wij vinden dat hij een medaille en een bos bloemen moet krijgen omdat hij de schutter of schutters heeft verjaagd door terug te schieten', zegt de advocaat tegen Het Parool. 'Hij heeft misschien wel tien levens gered. We hadden er zomaar in één keer weer negen vergismoorden bij kunnen hebben.'

Volgens buurtbewoners hebben er eerder al meerdere incidenten plaatsgevonden in en bij het café. Een paar dagen voor de schietpartij werd er een bloembak door het raam gegooid. Ook was de tekst 'Omerta' met graffiti op de muur geschreven, wat in maffiakringen 'zwijgen tot de dood' betekent. Verder was de beveiligingscamera bij het café al zwart gespoten, waardoor opnames onbruikbaar waren.

Lees ook: Politie: Geen link tussen schietpartij De Pijp en eerdere schietpartijen

De schutter die buiten het café stond is nog niet opgepakt. De man die terugschoot moet zich binnenkort bij de recherche melden.