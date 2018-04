Vanaf 8 april op zondag betaald parkeren in West

Automobilisten moeten vanaf 8 april ook op zondagmiddag en zondagavond betalen om te parkeren in Oud-West en rond het Westerpark.

Het parkeertarief is dan hetzelfde als op de andere dagen van de week, tussen de 2,40 euro en de 3 euro per uur. Zondagochtend is parkeren nog gratis, maar vanaf 12.00 tot 24.00 uur moet wel worden betaald. Met een bezoekersregeling kunnen bewoners hun bezoek met 50 procent korting laten parkeren, voor maximaal tien uur in de maand.

Lees ook: Stadsdeel West wil betaald parkeren op zondag: 'Allemaal zakkenvullers'

Het stadsdeel en het stadsbestuur wilden dat er ook op zondagen betaald werd omdat er nu te veel parkeerplekken bezet zouden zijn. Daar zouden ook bewoners over hebben geklaagd.