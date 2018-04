99 procent van leerlingen loot middelbare school van eigen top 5

Opnieuw hebben meer achtste-groepers de middelbare school van hun voorkeur geloot. 87,09 procent van hen kreeg de school van de eerste voorkeur toegewezen, in 2017 was dat 85,31 procent en weer een jaar eerder 83,66 procent. In totaal 7420 leerlingen dit jaar mee aan de loting.

96,98 procent van die leerlingen lootte een school binnen de opgegeven top 3 en 99,03 procent van alle kinderen kreeg een school toegewezen uit de top 5. In voorgaande jaren lag dat laatste percentage met 97 procent een stuk lager.

Zes leerlingen niet geplaatst

Voor 66 leerlingen pakte de loting minder gunstig uit. Zij kregen een school toebedeeld buiten hun top 5. Eén leerling kwam zelfs uit bij een school die was doorgegeven als 12e voorkeur. In totaal zes leerlingen konden helemaal niet op een school geplaatst worden. De ouders van die kinderen kunnen binnen vijf werkdagen een nieuwe voorkeur doorgeven bij nog beschikbare scholen, dat geldt ook voor de ouders van leerlingen die niet tevreden zijn met de loting.

De loting en zogenaamde matching van scholieren en middelbare scholen in de stad werd dit jaar voor de vierde keer uitgevoerd. Leerlingen die naar een havo- of vwo-klas willen moesten een lijst met twaalf voorkeursscholen inleveren. Leerlingen die dat deden kregen dit jaar voor het eerste een plaatsingsgarantie bij een van die scholen.

Veel kritiek

Maar de samenwerking van de schoolbesturen voortgezet onderwijs (OSVO) deed meer aanpassingen dit jaar. Er waren meer getuigen bij de loting en matching en het systeem van de reservelijsten werd licht veranderd. In eerdere jaren was er veel kritiek op OSVO zelf en op het systeem van de loting. Zo werden uitgelote kinderen alsnog op hun voorkeursschool geplaatst, nadat hun ouders naar de rechter stapten.

