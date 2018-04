Middenvelder Noussair Mazraoui langer bij Ajax

Middenvelder Noussair Mazraoui heeft zijn contract bij Ajax met drie jaar verlengd. Dit meldt Ajax donderdag in een persbericht. Mazraoui tekent bij tot medio 2021. Zijn huidige verbintenis loopt komende zomer af.

De in Leiderdorp geboren Mazraoui speelt sinds 2006 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 12 augustus 2016 maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal tijdens de wedstrijd Almere City FC - Jong Ajax (1-4). Hij speelde tot nu toe 53 wedstrijden voor het beloftenelftal in de Jupiler League en scoorde daarin elf keer.

Op 12 maart van dit jaar werd Mazraoui officieel bij de selectie van het eerste elftal gevoegd, waarvoor hij tot nu toe drie officiële wedstrijden speelde.