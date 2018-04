AMC heeft eigen begraafplaats voor onderzoek naar ontbinding

Een primeur voor het AMC, het ziekenhuis heeft sinds kort namelijk een eigen begrafenisplaats. Doden gaan hier de grond in met allerlei meetapparatuur, om meer te weten te komen over het ontbindingsmens van het menselijk lichaam. Die kennis moet experts helpen bij het oplossen van misdrijven.

Roelof Jan Oostra beheert de begraafplaats en is bijzonder trots. Dit is namelijk de eerste in Europa. Voornamelijke oorzaak is dat het simpelweg niet mag in andere landen. 'Engeland en Duitsland zien groen van jaloezie!'

Het eerste lichaam dat hier begraven werd ging eind maart onder de grond. Zijn of haar identiteit blijft onbekend. Het gaat om mensen die hun lichaam hebben gedoneerd aan de wetenschap. Doel van de begraafplaats is om meer te weten over het ontbinden van het menselijke lichaam. Die kennis wil men gebruiken bij bijvoorbeeld misdrijven.

Alibi's

'Wat men altijd wil weten, waar we altijd meer info over willen is over het 'postmortem-interval'. Tijd die verstreken is tussen moment dat een lichaam is overleden door een misdrijf en het moment dat het wordt gevonden. Hoe meer zekerheid je hebt, hoe meer je eraan hebt in de rechtspraak' vertelt Oostra. Volgens de onderzoeker vallen of staan hele alibi's met een preciezer tijdstip van overlijden.

Dit graf is de eerste van velen, in totaal worden hier zo'n 40 á 50 mensen begraven de komende jaren.