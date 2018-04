Ymere wil ontruiming van gekraakte woningpanden Oost: 'De situatie escaleert'

De situatie bij gekraakte woningen in Oost loopt zo uit de hand, dat woningcorporatie Ymere nu een algeheel einde wil aan het kraken van de panden. Volgens Ymere wordt er bedreigd, geïntimideerd en zelfs ingebroken. Het college is door Ymere ingelicht.

Het zou gaan om de groep 'We are here'. De uitgeprocedeerde migranten kondigden zo rond de Paasdagen aan haar intrek genomen te hebben in de Rudolf Dieselstraat. De situatie is sindsdien geëscaleerd.

Lees ook: Vluchtelingen We Are Here kraken twaalf panden in Oost

Ooggetuigen melden dat een woning is opengebroken waar een vrouw stond te douchen. 'Het gaat verder dan alleen kraken. Het personeel wordt bedreigd, bewoners worden lastiggevallen en er hangt een grimmige sfeer', aldus Ymere. 'De openbare orde en veiligheid is in gevaar'. De zorgen van de corporatie zijn overgebracht aan het college. Het liefst ziet Ymere dat de panden volledig ontruimd worden, zo meldt een woordvoerder.

Rust bewaren

Het gaat om 21 woningen en een kantoorpand aan onder andere de Rudolf Dieselstraat in Oost. De woningen worden gesloopt om plaats te maken voor 300 sociale huurwoningen. In de tussentijd zouden studenten een plekje krijgen in de kraakpanden. Op dit moment is de politie aanwezig om de rust te bewaren in de wijk.

Burgemeester van Aartsen vroeg vorige maand aan eigenaren van gekraakte panden om 'het kraken te gedogen tot er een nieuw college is gevormd.' De VVD heeft gister vragen over de kwestie gesteld in de gemeenteraad.