Plantenkweker uit De Lier vrijgelaten in liquidatiezaak Reduan

Een 31-jarige man uit De Lier die sinds zaterdag vastzat op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van de broer van een kroongetuige, vorige week in Noord, is door justitie vrijgelaten.

Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdagavond in een persbericht. Over de aanhouding van de man bestond onder bekenden en familieleden grote verbazing.



De geboren en getogen Westlander werd aangehouden omdat zijn DNA-sporen op één van de gebruikte vuurwapens zijn aangetroffen. Die vuurwapens vond de politie vrijdagavond tijdens de arrestatie van een eerdere verdachte, de 41-jarige Shurandy 'Andy' S.



'Het politieonderzoek heeft geen nieuwe aanwijzingen opgeleverd van mogelijke betrokkenheid bij de liquidatie. Hij wordt niet meer verdacht van medeplichtigheid aan de liquidatie', schrijft het OM nu. 'Het is nog niet duidelijk hoe zijn DNA op een van de twee wapens die bij de vluchtauto zijn gevonden terecht is gekomen. Dat wordt nog verder door de politie onderzocht.'

De overige drie personen die in het onderzoek naar de liquidatie zijn aangehouden zitten nog in volledige beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Mede daarom is het OM terughoudend met het geven van meer informatie over het onderzoek.



Liquidatie

Vorige week donderdag werd de 41-jarige Reduan rond 8.30 uur doodgeschoten in zijn bedrijf aan de Tt Melissaweg in Noord. Hij is de broer van kroongetuige Nabil B., die verklaringen heeft afgelegd in een zaak die verband houdt met de slepende oorlog in de (Amsterdamse) onderwereld. Reduan zelf was geen bekende van de politie. Algemeen wordt aangenomen dat zijn dood een vergeldingsactie is.



Hoofdverdachte Shurandy S. (41) kon vrijdagavond na een dna-match worden aangehouden. De twee anderen werden op zaterdag opgepakt.