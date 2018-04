Kijkers stellen vragen aan Justin Kluivert: 'Wat is je droomclub? En hou je van schapen?'

'Wanneer is Shane klaar voor Ajax 1? Waarom speel je met nummer 45? Wat is je schoenmaat, en hou je van schapen?' Volgers van ons Instagram-account mochten vandaag vragen insturen voor Ajax-aanvaller Justin Kluivert.

De leukste vragen legden we vanmiddag voor aan de 18-jarige vleugelaanvaller, die zich met Ajax voorbereidde op de wedstrijd tegen Heracles die zondag op het programma staat. Kijkers wilden onder meer weten wanneer we Justins broertje Shane in Ajax 1 kunnen verwachten. 'Dat kan nog wel een jaar of tien duren', lacht Justin.



Ook naar Justins droomclub ('Barcelona'), lievelingsartiest ('Ronnie Flex') en schoenmaat ('41') werd gevraagd. Vreemde eend in de bijt was de vraag of Justin van schapen houdt. En of dát zo is, zie je hieronder...