Celstraffen, maar vooral veel boetes voor Engelse hooligans

De politierechter heeft donderdag twee Engelse hooligans veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

De twee waren op 23 maart betrokken bij ongeregeldheden in de binnenstad, rond de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Engeland in de Arena, meldt onder meer het AD. Een derde verdachte kreeg een geldboete van 500 euro opgelegd. Hij had zich verzet bij zijn arrestatie.



Rondom de oefeninterland werden in totaal zo'n honderd supporters aangehouden. De meesten werden met een boete op zak weer naar huis gestuurd. Bij de schermutselingen tussen politie en voetbalfans raakte onder meer een agent lichtgewond.



