Woningbouwprojecten in Amsterdam en Diemen stilgelegd door faillissement bouwer

Bouwgroep Moonen is failliet. Het faillissement heeft onder meer gevolgen voor verschillende bouwprojecten in Amsterdam en Diemen.

Bewindvoerder Ralf van der Pas bevestigt de faillissementsaanvraag tegenover Cobouw. 'Het probleem is dat de aangenomen werken niet kunnen worden verricht tegen begrotingen die een paar jaar geleden zijn opgesteld', verklaart Van der Pas aan Cobouw. 'Het kan niet meer uit, daar komt het simpelweg op neer.'



Alle bouwprojecten van Moonen, waaronder een vijftal projecten in Amsterdam, liggen tot nader order stil. Moonen was ook verantwoordelijk voor de bouw van vier woonblokken op Holland Park in Diemen. In totaal moest de Brabantse bouwer hier ruim 430 appartementen opleveren.



Wie de projecten van Moonen overneemt is nog niet bekend. Hierover zouden 'serieuze gesprekken' zijn gevoerd met een beperkt aantal bedrijven.