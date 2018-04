Bestuurder maakt flinke klapper tegen kunstwerk Bos en Lommer

Flink wat schade vanavond bij een ongeluk in Bos en Lommer. Een automobilist reed op de Jan van Galenstraat hard op een kunstwerk in. Dat gebeurde bij de oprit naar de A10.

Het kunstwerk - de Potkachel, ook wel Home is where the heart is genoemd - bleek wel tegen een stootje te kunnen. De vrij nieuwe BMW lag flink in de kreukels, maar het kunstwerk dat sinds 2010 nabij de kruising met de Robert Scottstraat staat bleef fier overeind.

Dat geldt overigens ook voor de bestuurder. Hij moest nagekeken worden in de ambulance, maar mocht zelfstandig vertrekken. Z'n auto is weggesleept.

De oorzaak van het ongeluk is onbekend. De bestuurder moest volgens getuigen uitwijken voor iets. Wat precies is niet duidelijk.