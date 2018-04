15 auto's ingenomen en duizenden euro's geïnd bij grote verkeerscontrole bij Artis

Al sinds een uur of 17.00 is er een grote verkeerscontrole bezig op het parkeerterrein van Artis in Oost. Onder andere de belastingdienst, de politie en marechaussee controleren daar een groot aantal voertuigen.

Zo wordt gecontroleerd op alcoholgebruik, drugsgebruik en technische mankementen aan de auto's. Daarnaast worden de bestuurders ook gecheckt op eventuele belasting-schulden of fraude.

Inmiddels zijn er vijftien auto's in beslag genomen vanwege openstaande belastingschulden. Daarnaast werd 35.000 euro geïnd om diezelfde reden. Verder werden er twaalf boetes uitgeschreven voor uiteenlopende overtredingen en wordt er nader onderzoek ingesteld bij twaalf taxi's, wat kan leiden tot confiscatie.

Er is vooralsnog niemand aangehouden met alcohol of drugs op.



Beelden: Martin Damen