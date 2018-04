Amsterdamse Holocaust-overlevende schrijft boek: 'Het ging om overleven'

Wim Alosery overleefde drie concentratiekampen en ook nog een scheepsramp aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Bijna 75 jaar later is het indrukwekkende verhaal van de 94-jarige Amsterdammer vereeuwigd in een boek. Gisteravond was de presentatie van 'De Laatste Getuige'.

Wim's verhaal tijdens WOII begint in Duitsland. Hij moet in dienst, maar komt terecht in de stad Braunschweig. Echt lang blijft hij niet, want hij besluit te ontsnappen, samen met een vriend. 'Die knaap die bij me was, zijn moeder was Duits', vertelt Wim. 'Hij had een Duits paspoort. Dat dekte ons in als we werden verhoord onderweg. Toen ben ik in het donker op een trein geklommen, een personentrein. Zo ben ik Nederland binnengekomen.'

Maar in Nederland werd al snel duidelijk dat hij moest onderduiken. Het duurde echter niet lang voor hij werd ontdekt. Een verplaatsing naar het concentratiekamp was het gevolg. 'Dan ga je naar Amersfoort. Dan ga je door naar Neuengamme. Daar word je op transport gezet naar een ander kamp. Dat was een heel zwaar kamp, dat overleef ik. Ik kom terug en overleef dit kamp, Neuengamme. En dan worden we op boten gebracht, want alle gevangenen moeten verdwijnen.'

Vertrouwen

Een ware achtbaan van belevingen dus. Zo vond ook Frank Krake, die het verhaal besloot op te schrijven. 'Langzaamaan heb ik het vertrouwen van Wim gekregen. Hij heeft al zijn verhalen verteld, zelfs verhalen die hij zijn kinderen niet zou vertellen.'

Het eindresultaat is het boek 'De Laatste Getuige'. Het eerste exemplaar heeft Wim Alosery mogen overhandigen aan zijn twee jaar oudere zus.