Briefje op de deur om krakers buiten te houden: 'Jammer dat het nodig is'

Een douchende bewoner van een pand in Oost werd onlangs onaangenaam verrast. Krakers probeerden haar woning binnen te dringen. De situatie rond een aantal gekraakte woningen in de Rudolf Dieselstraat is volgens woningcorporatie Ymere 'grimmig' geworden.

Medewerkers zijn bedreigd en buurtbewoners geïntimideerd, stelt de corporatie, die inmiddels aangifte heeft gedaan bij de politie. De teller staat, donderdagavond, op ruim twintig gekraakte panden. Ymere heeft justitie en het gemeentebestuur dringend verzocht de gekraakte woningen te ontruimen.

De kraakactie startte rond de Paasdagen, toen een groep vluchtelingen van We Are Here enkele panden kraakte. Maar deze groep zegt nu juist niks met de huidige 'grimmigheid' te maken te hebben. 'Wij breken geen deuren open van woningen waar mensen wonen', stelt We Are Here-woordvoerder Khalid. 'We hebben afgesproken niet méér woningen te kraken.'



Briefje: 'Hier woont iemand'

'Feit is dat er een kraakpoging is geweest in die buurt', stelt Coen Springelkamp van Ymere. 'En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn'. Sommige bewoners hebben nu zélf maatregelen genomen. Zo prijkt op één van de deuren een briefje: 'Niet Kraken! Hier woont iemand', staat er te lezen. 'Eerst werd een pand naast mij gekraakt. Toen heb ik even hoi gezegd en was alles prima wat mij betreft', stelt een bewoner. 'Maar als je dan later hoort dat ze (krakers, red.) hebben geprobeerd bij je binnen te komen, dan schrik je wel even. Vandaar dat dit briefje er nu hangt. Maar wel jammer dat het nodig is.'



'Wij maken ons zorgen', stelt Ymere. 'Huurders benaderen ons omdat ze zich niet veilig voelen in hun eigen huis. Dat kan niet de bedoeling zijn'. Ymere stuurt aan op een snelle ontruiming van de woningen.