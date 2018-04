Wilders over krakende asielzoekers: 'Anarchie in Amsterdam'

Het voorlopig toestaan van het kraken van ruim twintig woningen in Oost door uitgeprocedeerde asielzoekers komt het stadsbestuur op steeds meer kritiek te staan.

De panden aan de Rudolf Dieselstraat, die verhuurd zouden worden aan studenten, werden tijdens de Paasdagen gekraakt door de We Are Here-groep. Waarnemend burgemeester van Aartsen heeft vorige maand een brief naar pandeigenaren gestuurd waarin gevraagd wordt om het kraken door deze groep 'te gedogen tot er een nieuw college is'.

'Anarchie in Amsterdam', reageert PVV-leider Geert Wilders vanochtend op Twitter. 'Met steun van links en Van Aartsen. Pak het illegale kraaktuig op en zet ze het land uit.'

'Zeer onwenselijk'

VVD-raadslid Marianne Poot heeft Van Aartsen om opheldering gevraagd. 'Zijn er signalen bekend bij het college dat We Are Here zich door het verzoek van het college aan pandeigenaren om niet te ontruimen zich vrijer voelt om meer panden te kraken? Is het college het met de VVD eens dat dit zeer onwenselijk is?'

Annabel Nanninga van Forum voor Democratie verwacht dat dit soort kraakacties vaker zullen gebeuren als het nieuwe stadsbestuur is gevormd, zo vertelde ze gisteravond voor de camera van Powned. 'Ik denk dat dit aanmoedigen van het stelen van andermans vastgoed, een voorproefje is van de totale rechtsongelijkheid en wetteloosheid die ons Amsterdammers de komende vier jaar te wachten staat als dat extreemlinkse college doorgang krijgt.'

Woningcorporatie Ymere, eigenaar is van de gekraakte woningen, heeft aangifte gedaan. Of de politie overgaat tot ontruiming is nog onduidelijk. Normaal gebeurt dat na een aangifte en een verzoek tot vertrek aan krakers wel, maar er wordt niet 'ontruimd voor leegstand'.

