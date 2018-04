Deel Nijmeegse supporters heeft geen zin in Jong Ajax - NEC: 'Maar 150 kaarten beschikbaar'

De supportersvereniging van NEC is boos op Ajax. Er zijn, volgens de Nijmegenaren, veel te weinig kaarten beschikbaar gesteld voor de wedstrijd Jong Ajax - NEC, die vrijdagavond om 20.00 uur op het programma staat.

Uit onvrede met de 'slechts' 150 kaarten die er voor NEC-supporters beschikbaar zijn heeft het bestuur van de supportersvereniging nu besloten om niet naar De Toekomst af te reizen. 'Met gemiddeld bijna driehonderd supporters die nu iedere week gaan, stel je zeker de helft teleur' schrijft het bestuur.



Bij NEC hadden ze dus graag méér kaarten gekregen. Desnoods had de wedstrijd in een ander stadion gespeeld moeten worden, maar daarvoor ontbreekt 'de bereidwilligheid', aldus het bestuur. Sterker nog, er lijkt welhaast sprake van een complot om het NEC zo moeilijk mogelijk te maken, menen de Nijmegenaren. 'Waarom niet in Volendam of het Olympisch Stadion? Ajax grijpt nu alle mogelijkheden aan om kampioen te worden, dus zoveel mogelijk Ajax-supporters en zo weinig mogelijk NEC'ers.'



Jong Ajax en NEC zijn allebei nog volop in de race om kampioen te worden in de eerste divisie. Beide clubs hebben 64 punten verzameld en staan hiermee respectievelijk derde en tweede, achter Fortuna Sittard. Laatstgenoemde neemt het vanavond in Deventer op tegen Go Ahead Eagles. Eerder dit seizoen was NEC in eigen huis met 2-1 te sterk voor Jong Ajax.