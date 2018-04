Daar is de lente dan: zon en 20 graden dit weekend

De ochtend begint misschien koud, maar vandaag kunnen we een 'stralende lentedag' verwachten. De temperaturen in Amsterdam lopen op tot zo'n 15 graden en morgen wordt het alleen nog maar warmer. Dan breekt officieel de 'eerste rokjesdag' aan.

Momenteel vriest aan de grond nog op meerdere plaatsen, maar dankzij een felle zon lopen de temperaturen vanochtend al snel op. Dat meldt Weeronline. De middag moet zelfs 'zeer zonnig' worden.

Wel kan het soms nog frisjes voelen vanwege een stevige wind, maar neerslag wordt ons verder bespaard. Vanavond wordt de wind bovendien matig van kracht en blijft het helder. De temperatuur daalt 's nachts af naar plaatselijk zo'n 8 graden.

Terras op

Vooral morgen is het goed toeven op de terrassen, met temperaturen van rond de 20 graden. Hoewel bewolking ervoor kan zorgen dat het tijdelijk wat minder zonnig is, staat ons volgens de meteorologen een 'uitstekende lentedag' te wachten.

Lees ook: Zaterdag terrasweer met bijna twintig graden voorspeld

Voor zondag wordt er meer bewolking verwacht en mogelijk ook regen. Wel is de temperatuur nog steeds aangenaam. Ook de dagen daarna is het met temperaturen tussen 15 en 20 graden nog zacht voor de tijd van het jaar. In de loop van de week daalt de middagtemperatuur waarschijnlijk weer naar 12 to 16 graden.