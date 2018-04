Bouwvakker gewond bij ongeluk op pand in Oost

Een bouwvakker is vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de zesde etage van een gebouw aan de Welnastraat in Oost.

Volgens een politiewoordvoerder is er bekisting, een mal of contravorm waarin beton wordt gestort, op de man gevallen. Twee ambulances, brandweerwagens en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen.

Een hijskraan heeft een brancard naar boven getakeld. De bouwvakker is door hulpverleners op het pand geholpen en daarna via een ladderwagen van de brandweer naar beneden gebracht.

De man is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn verwoningen is nog niets bekend, maar volgens de politie was hij aanspreekbaar.