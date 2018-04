Intercity Direct wordt euro goedkoper buiten spits

De NS wil reizigers verleiden om vaker buiten de spits de Intercity Direct te nemen en daarom wordt de toeslag op de trein verlaagd van 2,40 euro naar 1,40 euro.

De snelle treindienst die over het hogesnelheidstraject tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda rijdt, was afgelopen jaar buiten de spits helemaal toeslagvrij. De NS kreeg door slechte prestaties in 2016 een boete opgelegd. Het geld voor die boete werd door middel van de gecancelde toeslag teruggegeven aan treinreizigers.

Na 8 april gaat de nieuwe kortingsregeling in. De daluren zijn tussen 9.00 en 16.00 uur en tussen 18.30 en 6.30 uur, in weekenden en op feestdagen. In december komt er één extra Intercity Direct tussen Amsterdam en Rotterdam bij. Reizigers kunnen dan vijf keer per uur gebruikmaken van de dienst.