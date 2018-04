Creditcard-dief probeert te pinnen in Zuidoost

De politie is op zoek naar een man die op 8 januari probeerde te pinnen met een gestolen creditcard in Zuidoost. De poging mislukte.

De pas werd buitgemaakt bij een woninginbraak in Enkhuizen op 6 januari. Daarbij zijn ook sieraden en een onbekende hoeveelheid geld meegenomen.

Enkele dagen later gebruikte de man de pas op het Bijlmerplein, rond 09.34 uur. Wie de man op de foto herkent, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 0800-6070. Anonieme meldingen kunnen worden doorgegeven via 0800-7000.