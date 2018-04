Grote zorgen over krakende asielzoekers: 'Ik werk al vier dagen vanuit huis'

Bewoners van de Rudolf Dieselstraat in Oost maken zich nog steeds grote zorgen over de groep uitgeprocedeerde asielzoekers en de activisten in hun straat.

Dat vertellen ze tegen AT5. Rond de Paasdagen begon de zogenoemde We Are Heregroep met woningen te kraken. Uiteindelijk zijn 22 woningen, die nog klaar werden gemaakt of bijna klaar waren voor tijdelijke verhuur, gekraakt. Ook zitten de asielzoekers in een bedrijfsruimte van Ymere.

Inbreken

Een van de bewoners werkt al vier dagen vanuit huis. 'Het is niet dat ik bang voor ze ben als ik buiten kom, maar ik wil niet dat ze hier inbreken omdat ze denken dat ik niet thuis ben. Ik heb hier spullen staan die voor de verzekering niet zo waardevol zijn, maar voor mij wel.'

Hij merkt dat andere bewoners wel bang voor de groep zijn. 'Vooral de vrouwen die hier alleen wonen. Die klagen over de asielzoekers die voor hun deur staan te chillen en wiet staan te roken.'

Aangifte van bedreiging

De situatie escaleerde gisteren nadat de asielzoekers of de activisten die hen helpen de sleuteloverdracht van nieuwe bewoners verstoorden. Ze gristen de sleutels uit de handen van leegstandsbeheerder Camelot, vertelt een woordvoerder van woningcorporatie Ymere. 'Die medewerkers hebben aangifte van bedreiging gedaan.'

De woningcorporatie heeft ook veel klachten gehad van bezorgde bewoners. 'Dit geeft een extra dimensie aan de hele problematiek. Een bewoonster durft zelfs geen boodschappen te doen. Zij geeft aan dat ze dan bang is dat er iemand op haar bank zit als ze terugkomt.'

Sociale huurwoning

In de Rudolf Dieselstraat staan nu 146 woningen van Ymere. Deze worden na de zomer gesloopt, waarna er 300 sociale huurwoningen komen te staan. Van de 146 woningen worden nu 77 woningen tijdelijk bewoond. 46 stonden leeg, daarvan zijn er dus 22 gekraakt.

Ook brak de We Are Heregroep in bij een bewoonster die stond te douchen. 'Ze doen er nu lacherig over, alsof het een foutje was', vertelt de andere bewoner, die niet bij naam genoemd wil worden. 'Maar het strookt niet met dat ze eerder zeiden dat ze deze woningen al maanden in de gaten hielden en precies weten wie waar woont.'

Hij hoopt dat de woningen snel ontruimd worden. 'Ze zeiden eerder dat ze hier een soort dorpje wilden beginnen, met vrouwen en kinderen. Maar ik zie alleen maar mannen hier. De enige vrouwen hier zijn van Nederlandse afkomst, die helpen hen. Maar ik snap dat niet: als je hen wil helpen, waarom laat je ze dan niet bij jou zelf op de bank slapen?'

Meerdere aangiftes

Ymere heeft meerdere aangiftes gedaan. Die liggen op dit moment bij de speciale 'kraakofficier', zo laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. Die moet nog beslissen wat er nu gaat gebeuren. Er zijn twee opties, vertelt de woordvoerder: een spoedontruiming of een normale ontruiming.

'De aangifte wordt nu beoordeeld', zegt de woordvoerder. 'Het kraakbeleid is over het algemeen dat er niet ontruimd wordt voor leegstand, dus Ymere moet duidelijkheid verschaffen over de bestemming. Mocht er ontruimd worden, dan krijgen de krakers een brief waarin de ontruiming wordt aangekondigd en kunnen ze zelf nog naar de rechter stappen. Ook is er een spoedprocedure, als er vrees is voor het verstoren van de openbare orde. Dan kan de politie zonder waarschuwing ontruimen.'

Het is nog onduidelijk wanneer de officier van justitie de beslissing gaat nemen.