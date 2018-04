Drie ringstaartmaki's geboren in Artis

Een ringstaartmaki gaf vanochtend in Artis geboorte aan haar baby. Een paar uur daarna was het opnieuw feest in de dierentuin: een andere maki kreeg een tweeling.

De maki's zijn er dit jaar vroeg bij, meestal vindt de geboorte plaats in augustus of september. Opvallend is ook dat er een tweeling geboren is, doorgaans krijgen de halfapen slechts één jong per worp.

De kleintjes zijn nu al te bewonderen, hoewel nieuwsgierige bezoekers wel goed moeten zoeken. De eerste twee weken zitten de jonkies namelijk nog op de buik van hun moeder. Op die manier worden ze continu meegedragen.