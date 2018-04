Virtuele euthanasie en zelfmoordmachine op Uitvaartbeurs in Westerkerk

Bezoekers van de Uitvaartbeurs kunnen volgende week ervaren hoe het is om euthanasie te plegen in een apparaat van de Australische euthanasie-activist Philip Nitschke en de Haarlemse ontwerper Alexander Bannink.

De Sarco, zoals de machine heet, is nog niet in productie. Tijdens de beurs wordt een model getoond. Volgens de organisator van de beurs, Peter van Schaik, wordt er met de machine aandacht gevraagd voor de discussie rond euthanasie. 'We willen euthanasie niet propaganderen. Het is meer een gedachten experiment.'

'Humane manier van sterven'

Naast de machine komt een ligstoel te staan. Bezoekers van de beurs kunnen daarop plaatsnemen. Via een vr-bril ervaren ze hoe het is om in de capsule te stappen, hoe vervolgens de klep dichtgaat en ze een film aan kunnen zetten van bijvoorbeeld een mooi landschap. Daarna wordt er nagebootst wat er in de capsule gebeurt als de vloeibare stikstof wordt toegediend. 'Het is humane manier om te sterven, want je ervaart de pijn van verstikking niet', aldus Van Schaik.

'Dit lijkt ons nogal ongewenst. Door dit middel op een beurs aan het publiek te presenteren, normaliseer je het en verlaag je de drempel om een einde aan je leven te maken', reageert een woordvoerder van stichting 113 Zelfmoordpreventie tegen De Telegraaf. Maar volgens Van Schaik is die kritiek niet helemaal terecht. Hij vindt het belangrijk dat er ook aandacht is voor de gevallen waarin mensen hun eigen dood helemaal niet willen voorkomen.

Huisdieren en futuroloog

Op de Uitvaartbeurs, die op 14 april gehouden wordt, is naast de Sarco veel meer informatie te vinden over zaken rond de dood en afscheid nemen. Zo geeft de Dierenbescherming informatie over hoe er voor huisdieren gezorgd kan worden nadat het baasje overlijdt. Ook is er een futuroloog die vertelt over de toekomst van uitvaarten en de dood en is er een spreker die vertelt hoe er zoveel mogelijk bespaard kan worden op een uitvaart.

Denk jij aan zelfmoord of wil je meer informatie? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.