GroenLinks over kraakactie We Are Here: 'Toont aan dat structurele oplossing nodig is'

GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink vindt de kritiek die de partij vanwege de krakende asielzoekers en activisten in de Rudolf Dieselstraat krijgt onterecht.

De gemeente heeft eigenaren van panden die de We Are Here-groep heeft gekraakt brieven gestuurd met de vraag om geen aangifte te doen totdat er een nieuw stadsbestuur is gevormd. Dat gebeurde na een motie van GroenLinks vorige maand, die werd gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad.

Volgens critici, waaronder de VVD, voelt de We Are Here-groep zich zo vrijer om nieuwe panden te kraken. Groot Wassink is het daar niet mee eens. 'Die motie was juist bedoeld om nieuwe kraken te voorkomen. Deze kraakactie toont aan dat er een structurele oplossing nodig is.'

24 uur per dag

Groot Wassink doelt daarmee op een bed-bad-broodvoorziening die 24 uur per dag open is, in plaats van 12 uur per dag. Als de asielzoekers blijven kraken, wil hij dat er ook gekeken wordt of dat in gemeentelijke panden kan. Hij gaf eerder deze week al aan dat het onderwerp wordt besproken tijdens de formatiebesprekingen. GroenLinks, tegenwoordig de grootste partij in de stad, onderhandelt met D66, PvdA en SP.

Volgens de GroenLinks-leider is de burgemeester nu aan zet. 'Laat er geen misverstand over zijn dat geweld en intimidatie in alle gevallen onaanvaardbaar zijn. Ik weet niet wat er precies gebeurd is, maar heb er alle vertrouwen in dat de burgemeester correct handeldend optreedt.'

In de Rudolf Dieselstraat zijn 22 woningen en een bedrijfsruimte gekraakt. Het is nog altijd onduidelijk of en wanneer de politie ingrijpt.